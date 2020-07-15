Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с 14 этажа в Ленобласти
Двухлетняя девочка выпала из окна с 14 этажа жилого дома в Тихвине. Местные следователи незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии. Как сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Ленобласти, чуда, к сожалению, не случилось – ребенок тут же скончался после падения.
- По предварительной информации, двухлетняя девочка выпала из окна с четырнадцатого этажа, оперевшись на москитную сетку, которая не выдержала. После проведения всех необходимых доследственных мероприятия и установления всех обстоятельств происшествия, этому случаю дадут правовую оценку, - комментируют в региональном Следкоме.
Правоохранительный органы в очередной раз напоминают родителям о необходимости обезопасить детей от открытых окон. Зачастую в этом помогают специальные шпингалеты.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обеспокоилась статистикой падений детей из окон в Северной столице. Только за прошедший июнь пострадало четыре малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU