2020-07-15T20:33:56+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с 14 этажа в Ленобласти

Следователи считают, что малютка наклонилась на москитную сетку, и та не выдержала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двухлетний ребенок умер, выпав из окна с 14 этажа в Тихвине.Двухлетний ребенок умер, выпав из окна с 14 этажа в Тихвине.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Двухлетняя девочка выпала из окна с 14 этажа жилого дома в Тихвине. Местные следователи незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии. Как сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Ленобласти, чуда, к сожалению, не случилось – ребенок тут же скончался после падения.

- По предварительной информации, двухлетняя девочка выпала из окна с четырнадцатого этажа, оперевшись на москитную сетку, которая не выдержала. После проведения всех необходимых доследственных мероприятия и установления всех обстоятельств происшествия, этому случаю дадут правовую оценку, - комментируют в региональном Следкоме.

Правоохранительный органы в очередной раз напоминают родителям о необходимости обезопасить детей от открытых окон. Зачастую в этом помогают специальные шпингалеты.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обеспокоилась статистикой падений детей из окон в Северной столице. Только за прошедший июнь пострадало четыре малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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