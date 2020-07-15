Появилось видео с истерикой пассажирки, из-за которой вынужденно посадили самолет в Карелии

15 Июль 2020 2020-07-15T20:56:21+03:00

В Сети появилось видео с дебоширкой, из-за которой вынужденно сел самолет в Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Пресс-служба правительства Карелии опубликовала в своем Telegram-канале видео с истерикой горе-пассажирки, из-за которой самолет «Мурманск – Москва» вынужденно посадили в Петрозаводске. Напомним, женщина закурила в туалете, не реагировала на замечания стюардов и закатила скандал. Экипаж воздушного судна принял решение «сбросить балласт» карельским полицейским.

- Вначале девушка ведет себя спокойно и выходит из самолета. Однако позже, уже в отделении, закатывает истерику и ведет себя неадекватно. В итоге полицейские усмиряют даму наручниками, - рассказывают в пресс-службе правительства Карелии.

Женщина нажила себе проблем. За курение и дебош в самолете на нее составили два административных протокола. Вдобавок авиакомпания «Победа» пообещала взыскать с пассажирки все расходы. А благодаря отборному мату в сторону сотрудников МВД дама получила еще и уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790755" frameborder="0"></iframe> Видео истерики дебоширки, из-за которой вынужденно сел самолет "Мурманск - Москва".Видео: t.me/Karelianluskies

ИСТОЧНИК KP.RU