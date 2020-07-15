«Зенит» играет вничью после первого тайма домашнего матча с «Оренбургом»

15 Июль 2020 2020-07-15T21:21:00+03:00

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«Зенит» играет вничью 1:1 с «Оренбургом» после первого тайма очередного тура Российской Премьер-Лиги. Примечательно, что это заключительная игра чемпиона России на «Газпром Арене» в РПЛ в сезоне 2019/20. Стартовый состав сине-бело-голубых теперь каждый раз не угадать, поскольку Сергей Семак после завоевания золотых медалей может спокойно проверять запасных и молодежь.

- На воротах – 25-летний Александр Васютин. С дебютом! – поздравляет голкипера пресс-служба «Зенита» в соцсетях.

Александр Васюнин дебютировал в матче с "Оренбургом". Фото: пресс-служба "Зенита"

Сине-бело-голубые повели очень быстро. Защитник гостей Андрей Малых случайно занес мяч в собственные ворота после навеса зенитовца – 1:0. Если «Оренбург» проиграет в сегодняшнем матче, то он теряет все теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ. Поэтому гости нередко опасно атаковали и все-таки заслужили свой гол. После точного навеса партнера по команде Джоэл Фамейе с головы пробил ворота Васюнина.

В концовке встречи гости сели в оборону, поскольку чемпионская тройка нападения Азмун – Дриусси – Дзюба начали наседать на «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU