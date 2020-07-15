Начальника подразделения РЖД отправили под домашний арест за взятку в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T21:40:03+03:00

Начальника центра закупок РЖД посадили под домашний арест по делу о получении крупной взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

За взятку в 1,7 млн рублей его хотели отправить в СИЗО, но суд решил иначе

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест начальника Октябрьского центра организации закупок, которое является подразделением филиала ОАО «РЖД». Все из-за громкого уголовного дела о получении крупной взятки размером почти в 1,7 млн рублей.

По мнению следствия, гендиректор ООО «Восходстрой» хотел выиграть в открытых аукционах право на заключение договоров по организации техобслуживания объектов водоснабжения участков Октябрьской дирекции. Сотрудник РЖД решил ему помочь за «символическую» сумму. Но посредника, который нес деньги, перехватили оперативники.

В итоге начальника центра закупок РЖД хотели отправить в СИЗО на время следствие, но суд решил иначе.

- Мужчина и его адвокат просили домашний арест, предоставили нотариально заверенное согласие супруги, что она согласна на отбытие указанной меры по адресу его регистрации и проживания. Срок меры – по 12 сентября 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU