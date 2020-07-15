Начальника подразделения РЖД отправили под домашний арест за взятку в Санкт-Петербурге
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест начальника Октябрьского центра организации закупок, которое является подразделением филиала ОАО «РЖД». Все из-за громкого уголовного дела о получении крупной взятки размером почти в 1,7 млн рублей.
По мнению следствия, гендиректор ООО «Восходстрой» хотел выиграть в открытых аукционах право на заключение договоров по организации техобслуживания объектов водоснабжения участков Октябрьской дирекции. Сотрудник РЖД решил ему помочь за «символическую» сумму. Но посредника, который нес деньги, перехватили оперативники.
В итоге начальника центра закупок РЖД хотели отправить в СИЗО на время следствие, но суд решил иначе.
- Мужчина и его адвокат просили домашний арест, предоставили нотариально заверенное согласие супруги, что она согласна на отбытие указанной меры по адресу его регистрации и проживания. Срок меры – по 12 сентября 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU