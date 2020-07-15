2020-07-15T22:59:52+03:00
Происшествия

Огромная свалка покрышек сгорела в Приморском районе

Черный едкий дым шел с района Большой Каменки [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Покрышки сгорели на площади в 100 «квадратов» в Приморском районе. Фото:vk.com/spb_todayПокрышки сгорели на площади в 100 «квадратов» в Приморском районе. Фото:vk.com/spb_today
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Крупный пожар возник в Приморском районе Санкт-Петербурга из-за покрышек, брошенных неизвестными лицами в поле. Все произошло в районе Большой Каменки. В 21:38 испуганные очевидцы увидели огромные клубы черного дыма со свалки, почувствовали едкий запах и доложили о происшествии в МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место и увидели, что огонь серьезно распространился по земле.

- При дороге на Каменку в поле горели покрышки на площади 100 квадратных метров. На место приехали четыре автоцистерны. Открытое горение на несанкционированной свалке ликвидировали в 22:15, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В соцсетях местные жители негодуют из-за пожара и призывают найти виновных. Особенно людей интересуют не поджигатели, а организаторы нелегальной свалки, которая сейчас травит горожан.

Крупный пожар вспыхнул на поле с покрышками в Приморском районе Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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