Огромная свалка покрышек сгорела в Приморском районе
Крупный пожар возник в Приморском районе Санкт-Петербурга из-за покрышек, брошенных неизвестными лицами в поле. Все произошло в районе Большой Каменки. В 21:38 испуганные очевидцы увидели огромные клубы черного дыма со свалки, почувствовали едкий запах и доложили о происшествии в МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место и увидели, что огонь серьезно распространился по земле.
- При дороге на Каменку в поле горели покрышки на площади 100 квадратных метров. На место приехали четыре автоцистерны. Открытое горение на несанкционированной свалке ликвидировали в 22:15, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
В соцсетях местные жители негодуют из-за пожара и призывают найти виновных. Особенно людей интересуют не поджигатели, а организаторы нелегальной свалки, которая сейчас травит горожан.
Крупный пожар вспыхнул на поле с покрышками в Приморском районе Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU