15 Июль 2020 2020-07-15T23:33:37+03:00

По словам очевидцев, на платной парковке прорвало трубу с горячей водой [фото, видео]

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Внезапный фонтан забил на Пулковской улице возле корпуса №2 дома №6. Десятки фотографий и видео с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, прямо на платной парковке прорвало трубу с горячей водой. Фонтан из кипятка тут же прошелся по десятку автомобилей. Комментаторы новости начали шутить про бесплатную мойку.

Владельцы авто не были готовы к такому сюрпризу. Фото: vk.com/spb_today

Примечательно, что именно в этот день сотрудники ТЭК проводили гидравлические испытания теплосети во Фрунзенском районе. Возможно, прорыв произошел именно из-за плановых работ. Как пишут в соцсетях, фонтан просуществовал около получаса. Аварийная служба перекрыла воду, чем успокоила местных жителей и клиентов парковки.

- Бонус не только мойка, но и полировка кузова камнями, которые при этом вылетают как из пулемета, - сетует один из петербуржцев.

Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил на Пулковской улице в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU