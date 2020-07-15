2020-07-15T23:46:11+03:00
Общество

Дождь и до 22 градусов тепла обещают 16 июля в Ленобласти

По словам синоптиков, все это время будет дуть умеренный северный ветер
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти 16 июля ждут дожди и до +22 градусов.В Ленобласти 16 июля ждут дожди и до +22 градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики не обрадовали жителей Ленобласти своим прогнозом погоды на четверг 16 июля. В регионе ждут умеренный дневной дождь. Зато будет достаточно тепло – до +22 градусов по Цельсию, если не считать влияния умеренного северного ветра.

- 16 июля в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода. В центральных и восточных районах пройдет дождь – утром небольшой, а днем – местами умеренный. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +22 градусов, а на востоке – местами до +14 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что 16 июля в Санкт-Петербурге будет совсем другая погода. В Северную столицу придет прохлада. Зато хотя бы дождя синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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