2020-07-16T01:13:17+03:00
Происшествия

Горящая фура перекрыла движение на платной трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга

Жесткая авария произошла на территории Новгородской области [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фура попала в жесткое ДТП на трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_todayФура попала в жесткое ДТП на трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today
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Грузовик МАN ТGS угодил в страшную аварию на платной трассе М-11 на дороге в сторону Санкт-Петербурга. Жуткие фотографии и видеозаписи с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по ним, а также словам очевидцев, грузовик пробил ограждение и перевернулся. Водителя поблизости никто не видел. Движение в сторону Северной столицы временно перекрыли.

- Едем сейчас, нас остановили и на М-10 направили, - рассказывает один из водителей, оказавшийся на месте происшествия.

Официальной информации о состоянии здоровья водителя пока нет. Фото: vk.com/region53

Официальной информации о состоянии здоровья водителя пока нет. Фото: vk.com/region53

Спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД прибыли на место далеко не сразу, поскольку им еще предстоял долгий путь до данного участка. Сейчас пожарные уже тушат огонь и разбирают завалы. В пресс-службе «Магистрали двух столиц» подтвердили факт аварии.

- Затруднено движение на 557-м километре в сторону Санкт-Петербурга на территории Новгородской области, - сообщили в компании.

Горящая фура на М-11 перекрыла дорогу автомобилистам.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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