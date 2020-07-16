Горящая фура перекрыла движение на платной трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга
Грузовик МАN ТGS угодил в страшную аварию на платной трассе М-11 на дороге в сторону Санкт-Петербурга. Жуткие фотографии и видеозаписи с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по ним, а также словам очевидцев, грузовик пробил ограждение и перевернулся. Водителя поблизости никто не видел. Движение в сторону Северной столицы временно перекрыли.
- Едем сейчас, нас остановили и на М-10 направили, - рассказывает один из водителей, оказавшийся на месте происшествия.
Официальной информации о состоянии здоровья водителя пока нет. Фото: vk.com/region53
Спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД прибыли на место далеко не сразу, поскольку им еще предстоял долгий путь до данного участка. Сейчас пожарные уже тушат огонь и разбирают завалы. В пресс-службе «Магистрали двух столиц» подтвердили факт аварии.
- Затруднено движение на 557-м километре в сторону Санкт-Петербурга на территории Новгородской области, - сообщили в компании.
Горящая фура на М-11 перекрыла дорогу автомобилистам.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU