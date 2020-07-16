Комздрав признал задержку в информировании по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T01:41:22+03:00

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Глава комздрава Санкт-Петербурга признал, что в городе иногда запоздало информировали о новых смертях от коронавируса. По словам Дмитрия Лисовца, работа комиссии по летальным исходам изначально не ориентировалась на оперативность. Зато теперь методика подсчета смертей поменялась благодаря учету медицинских свидетельств, которые выдаются за 1-2 дня.

- Возросшая нагрузка на патологоанатомов могла привести к тому, что результаты исследований выдавались с задержкой. Но и без пандемии этот процесс не самый быстрый – на результат требуется не менее месяца. Но в целом на результатах по городу это не сказывается, - рассказал глава комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Теперь же задержек практически нет, поскольку комиссию по летальным исходам задействуют крайне редко – только в случаях, когда у врачей есть большие сомнения по поводу точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU