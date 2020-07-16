2020-07-16T07:44:44+03:00
Общество

Облачно и без дождя ожидается 16 июля в Санкт-Петербурге

Погода разгуляется к концу недели
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Без дождя и до 20 градусов будет в четверг в ПетербургеБез дождя и до 20 градусов будет в четверг в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Облачные, прохладные дни, скоро закончатся в Санкт-Петербурге и вновь установится жара. В четверг, 16 июля 2020 года, в Северной столице снова переменная облачность и до 20 градусов тепла. Однако ближе к выходным погода опять разгуляется.

- В четверг в Петербурге без существенных осадков. Ветер северный умеренный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха пускалась до 13-15 градусов выше нуля, днем улицы города прогреются до 18-20 градусов.

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля, в Петербурге станет теплее. В последний рабочий день ожидается до плюс 21-23 градусов. А в субботу и вовсе будет прекрасная погода для загородного отдыха – плюс 23-25 градусов, без осадков и легкий, западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облачно и без дождя ожидается 16 июля в Санкт-Петербурге
Голый мужчина предлагал непристойности прохожим в Мурино
Комздрав признал задержку в информировании по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге
Горящая фура перекрыла движение на платной трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга
Семак жестко ответил на обвинения «Спартака» в подсуживании «Зениту»
Дождь и до 22 градусов тепла обещают 16 июля в Ленобласти
Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил на Пулковской улице
Огромная свалка покрышек сгорела в Приморском районе
«Зенит» разгромил «Оренбург» в последнем домашнем матче в сезоне 2019/20
Начальника подразделения РЖД отправили под домашний арест за взятку в Санкт-Петербурге
«Зенит» играет вничью после первого тайма домашнего матча с «Оренбургом»
Появилось видео с истерикой пассажирки, из-за которой вынужденно посадили самолет в Карелии
Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна с 14 этажа в Ленобласти
Названа примерная дата открытий «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Ленобласти
Прохладная погода придет в Санкт-Петербург в четверг 16 июля
«Зенит» объявил состав на матч с «Оренбургом»
Петербуржцам рассказали, где кроме загруженного МРЭО можно заменить водительские права
Дублера трассы «Скандинавия» закатали особо прочным асфальтом
Смольный отметил высокий интерес петербуржцев к открывающимся музеям
Молодая жительница Всеволожска погибла под колесами электрички
За петербуржцами, застрявшими в Москве по прилету с Бали, приехал автобус
Деревья у Гостиного двора высаживать больше не будут
Эрмитаж откроет все свои дворцы 1 августа
16-летняя девушка погибла под колесами фуры на Таллиннском шоссе