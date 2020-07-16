Облачно и без дождя ожидается 16 июля в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T07:44:44+03:00

Без дождя и до 20 градусов будет в четверг в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Облачные, прохладные дни, скоро закончатся в Санкт-Петербурге и вновь установится жара. В четверг, 16 июля 2020 года, в Северной столице снова переменная облачность и до 20 градусов тепла. Однако ближе к выходным погода опять разгуляется.

- В четверг в Петербурге без существенных осадков. Ветер северный умеренный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха пускалась до 13-15 градусов выше нуля, днем улицы города прогреются до 18-20 градусов.

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля, в Петербурге станет теплее. В последний рабочий день ожидается до плюс 21-23 градусов. А в субботу и вовсе будет прекрасная погода для загородного отдыха – плюс 23-25 градусов, без осадков и легкий, западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU