Каршеринг снес четыре припаркованных авто на юге Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге с самого раннего утра четверга, 16 июля 2020 года, сотрудники дорожной полиции и МЧС разбираются с очередной массовой аварией. Около шести часов на перекрестке Будапештской улицы и Димитрова, автомобиль каршеринга снес четыре припаркованных автомобиля. Причина такого неудачного маневра выясняется.
- А не пора ли ужесточить УК, это потребительское отношение абсолютно ко всему уже перешагнуло края! Люди не считаются ни с кем, ни с чем! Безумно много моральных уродов, - возмутился в социальной сети один из комментаторов.
Как именно произошла авария, очевидцы не рассказали. Однако один из свидетелей публиковал фото каршеринга с открытыми дверьми, на которой на водительском сиденье лежит бутылка крепкого алкоголя.
На водительском сиденье каршеринга прохожие заметили алкогольФото: СОЦСЕТИ
- Не успел допить, - заметил автор снимка.
Был ли водитель арендованной машины пьян в момент ДТП, предстоит установить инспекторам дорожной полиции. Ущерб нанесенный автомобилям не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU