2020-07-16T08:05:59+03:00
Происшествия

Каршеринг снес четыре припаркованных авто на юге Санкт-Петербурга

На место ДТП прибыли сотрудники полиции и МЧС [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг "припарковался" в четыре автомобиля на БудапештскойКаршеринг "припарковался" в четыре автомобиля на БудапештскойФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге с самого раннего утра четверга, 16 июля 2020 года, сотрудники дорожной полиции и МЧС разбираются с очередной массовой аварией. Около шести часов на перекрестке Будапештской улицы и Димитрова, автомобиль каршеринга снес четыре припаркованных автомобиля. Причина такого неудачного маневра выясняется.

- А не пора ли ужесточить УК, это потребительское отношение абсолютно ко всему уже перешагнуло края! Люди не считаются ни с кем, ни с чем! Безумно много моральных уродов, - возмутился в социальной сети один из комментаторов.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказали. Однако один из свидетелей публиковал фото каршеринга с открытыми дверьми, на которой на водительском сиденье лежит бутылка крепкого алкоголя.

На водительском сиденье каршеринга прохожие заметили алкоголь Фото: СОЦСЕТИ

На водительском сиденье каршеринга прохожие заметили алкогольФото: СОЦСЕТИ

- Не успел допить, - заметил автор снимка.

Был ли водитель арендованной машины пьян в момент ДТП, предстоит установить инспекторам дорожной полиции. Ущерб нанесенный автомобилям не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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