2020-07-16T08:28:59+03:00
Дом. Семья

Живодеры расстреливали и издевались над птицами на глазах детей в Санкт-Петербурге

Местные жители пожаловались на жестокое обращение с чайками и воронами
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы пожаловались на живодеров, которые расстреливают птицПетербуржцы пожаловались на живодеров, которые расстреливают птицФото: СОЦСЕТИ
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Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на живодеров, которые издевались над птицами. В среду, 15 июля 2020 года, женщина стала свидетельницей того, как несколько человек расстреливали чаек и ворон, а после подвешивали их на столб. Все это происходило днем, на глазах у детей.

- На парковке ЖК на улице Лени Голикова у дома 52/4 были замечены люди, которые из ружей расстреливали чаек и ворон. Все происходило на глазах у детей и ошарашенных жителей ЖК и соседних домов. После чего, эти существа издевались над полуживой вороной, подвесили ее за лапы на столб, - рассказала женщина.

С ее слов, эти люди были из некой «службы отлова», которых вызвал начальник охраны ЖК за то, что чайка разбила стекло его авто.

Автор постав в социальной сети призвала очевидцев расстрела птиц сплотиться. Уже написано несколько заявлений в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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