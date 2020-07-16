Спящую в мусорном баке девушку обнаружила жительница Кудрово

16 Июль 2020 2020-07-16T08:55:30+03:00

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В городе Кудрово, что под Санкт-Петербургом, местная жительница нашла в мусорном контейнере девушку. В среду, 15 июля 2020 года, женщина рассказала в социальной сети, что встретила бродягу, которая спала на пакетах с отходами. Разбудив ее, прохожая решила поговорить с девушкой и выяснила, что та не первый раз уже ночует в мусоре.

- Просто я не спала трое суток, ходила, банки собирала. Задумалась и заснула, - пояснила девушка.

- Надеюсь, мы вас больше уже здесь не увидим. А то заснете и увезут вас на свалку, - посоветовала прохожая.

Пользователи социальной сети пожалели девушку. Многие отметили, что выглядит она симпатично и нормально разговаривает.

- Странная девушка. Вроде адекватная и на наркоманку/алкоголичку не похожа. Можно ведь объявления клеить, листовки раздавать. Не думаю, что на банках из помойки больше заработаешь, - заметили некоторые.

Спящую в мусорном контейнере девушку нашли в Кудрово .

ИСТОЧНИК KP.RU