Спящую в мусорном баке девушку обнаружила жительница Кудрово
В городе Кудрово, что под Санкт-Петербургом, местная жительница нашла в мусорном контейнере девушку. В среду, 15 июля 2020 года, женщина рассказала в социальной сети, что встретила бродягу, которая спала на пакетах с отходами. Разбудив ее, прохожая решила поговорить с девушкой и выяснила, что та не первый раз уже ночует в мусоре.
- Просто я не спала трое суток, ходила, банки собирала. Задумалась и заснула, - пояснила девушка.
- Надеюсь, мы вас больше уже здесь не увидим. А то заснете и увезут вас на свалку, - посоветовала прохожая.
Пользователи социальной сети пожалели девушку. Многие отметили, что выглядит она симпатично и нормально разговаривает.
- Странная девушка. Вроде адекватная и на наркоманку/алкоголичку не похожа. Можно ведь объявления клеить, листовки раздавать. Не думаю, что на банках из помойки больше заработаешь, - заметили некоторые.
Спящую в мусорном контейнере девушку нашли в Кудрово .
ИСТОЧНИК KP.RU