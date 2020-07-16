Петербуржцы бьют тревогу из-за 24 кошек, живущих в маленькой квартире в Буграх

16 Июль 2020 2020-07-16T09:16:49+03:00

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В Санкт-Петербурге обнаружили очередную квартиру с десятками кошек. В Бургах в квартире-студии мужчина поселил сразу 24 хвостатых. Кого-то он приносил с улицы, некоторые родились уже в этом «аду», как говорят местные жители. Неравнодушные люди обратили внимание на эту ситуацию и решили помочь животным.

- Хозяин квартиры немного «не в себе». Его друг забил тревогу об этой ситуации, за что ему огромное спасибо, - рассказали активисты.

Кошки постоянно рожают котятФото: СОЦСЕТИ

Неравнодушные люди вмешались в ситуацию и даже смогли отнести несколько кошек к ветеринару на стерилизацию, чтобы они не продолжали плодиться.

- Так же ему в квартиру был доставлен корм в размере 18 килограммов . После чего мы и приняли меры написать в полицию и осветить эту ситуацию, - пояснила активистка.

Сейчас волонтеры пытаются найти новые дома для всех кошек отдельно, чтобы они не жили в тесноте и антисанитарии.

24 кошки живут в квартире-студии в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU