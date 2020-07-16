Девушка на авто жестко припарковалась в столб на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T09:31:41+03:00

От удара машина упала на бок, а бетонная опора с фонарем накренилась [видео]

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла жесткая авария. Утром в четверг, 16 июля 2020 года, на Институтском проспекте девушка за рулем автомобиля «припарковалась» в столб. Удар оказался такой силы, что машина перевернулась и упала на бок. О случившемся рассказали очевидцы в социальной сети.

- На Институтском, дом 21, девушка припарковалась об столб. Вроде все живы, девушка в салоне автомобиля. Две скорые на месте, третья в пути, - рассказали очевидцы.

Как оказалось, водитель «родилась в рубашке». По словам свидетелей, когда та смогла выбраться из машины, на ней не было практически никаких ушибов.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказывают. Это уже предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС. По проспекту временно затруднено движение.

Девушка на авто влетела жестко влетела в столб в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU