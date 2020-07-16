Архитекторы назвали лучшие новые проекты Санкт-Петербурга

16 Июль 2020 2020-07-16T09:55:19+03:00

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Специалисты в области урбанистики и архитектуры составили список лучших и самых значимых проектов в Санкт-Петербурге за последние годы. В среду, 15 июля 2020 года, они собрались на конференцию на площадке «РБК», где обсудили принципы сосуществования старой и новой архитектуры в Северной столице.

- Архитекторы, историки и урбанисты — обсуждают принципы сосуществования старой и новой архитектуры в Петербурге, называют главные локации для архитектурного маневра и ищут новые точки притяжения на карте Петербурга, - рассказали в издании.

Все эксперты отметили, что за последние 20 лет в городе появилось много новых интересных проектов. Так, в их список попали «Лахта Центр», ЗСД, новый терминал аэропорта Пулково.

Также эксперты отметили такие проекты как «Новая Голландия», Невская ратуша и здание ТЦ «Галерея».

ИСТОЧНИК KP.RU