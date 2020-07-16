14,5 тысяч человек было обследовано на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T10:34:24+03:00

Больше 14,5 тысяч человек проверили в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Больше 14,5 тысяч петербуржцев прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Последние данные на утро 16 июля сообщает городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 581 человек. Под медицинским наблюдением находится 1879 человек. Из них 325 - в обсерваторе, 1110 - на самоизоляции, 444 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единой справочной службы «122» по вопросам, связанным с коронавирусом, обработано 488 вызовов. Еще 133 звонка по той же тематике поступили на экстренный номер 112. О приезде из заграницы сообщил 61 человек. 62 звонка были перенаправлены в службу скорой помощи, а восемь - в полицию.

По состоянию на 10:30 16 июля, в городе зафиксированы еще 256 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заразились 28 662 человека. 21 895 выздоровели, 1698 умерли, а 5069 остаются на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU