2020-07-16T10:55:34+03:00
Общество

Росгвардия займется безопасностью пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Вневедомственная охрана возьмет под круглосуточный контроль все троллейбусы и трамваи города
Лилия КОЗЛОВА
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Безопасность пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга обеспечит РосгвардияБезопасность пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга обеспечит РосгвардияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Компания «Горэлектротранс» решила усилить меры безопасности пассажиров и работников в Санкт-Петербурге. По данным от 16 июля 2020 года, организация заключила договор с Росгвардией. Сотрудники вневедомственной охраны возьмут под ежедневный контроль все трамваи и троллейбусы города.

- В случае появления в транспорте провокатора или агрессивно настроенного пассажира, а также противоправных действий в адрес других пассажиров или работников Горэлектротранса, водитель сможет вызвать патрульный наряд Росгвардии, который прибудет на место за несколько минут, - рассказали в компании.

При этом перевозчик отметил, что абсолютное большинство пассажиров электротранспорта культурной столицы ведут себя вежливо и предупредительно, уступают места родителям с детьми и пожилым людям, соблюдают правила пользования общественным транспортом.

Тем не менее, безопасность – прежде всего. Новые меры возникли после случаев серьезных конфликтов пассажиров или нападения хулиганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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