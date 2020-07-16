Росгвардия займется безопасностью пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга
Компания «Горэлектротранс» решила усилить меры безопасности пассажиров и работников в Санкт-Петербурге. По данным от 16 июля 2020 года, организация заключила договор с Росгвардией. Сотрудники вневедомственной охраны возьмут под ежедневный контроль все трамваи и троллейбусы города.
- В случае появления в транспорте провокатора или агрессивно настроенного пассажира, а также противоправных действий в адрес других пассажиров или работников Горэлектротранса, водитель сможет вызвать патрульный наряд Росгвардии, который прибудет на место за несколько минут, - рассказали в компании.
При этом перевозчик отметил, что абсолютное большинство пассажиров электротранспорта культурной столицы ведут себя вежливо и предупредительно, уступают места родителям с детьми и пожилым людям, соблюдают правила пользования общественным транспортом.
Тем не менее, безопасность – прежде всего. Новые меры возникли после случаев серьезных конфликтов пассажиров или нападения хулиганов.
ИСТОЧНИК KP.RU