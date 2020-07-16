2020-07-16T11:10:39+03:00
Общество

В Президентский полк отобрали 10 призывников из Ленинградской области

Выбор проводился среди полутора тысяч молодых парней
Лилия КОЗЛОВА
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10 призывников из Ленобласти отправились служить в Президентский полк / Фото: Администрация Ленобласти10 призывников из Ленобласти отправились служить в Президентский полк / Фото: Администрация Ленобласти
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В Ленинградской области отобрали десять молодых парней, которые отправились служить в Президентский полк. В четверг, 16 июля 2020 года, администрация 47-го региона рассказала об отправке новобранцев в различные части округа. В элитные войска были отобраны самые лучшие и перспективные ребята.

- Из более полутора тысяч призывников Ленобласти десять человек направлены в Президентский полк, остальные пройдут службу в различных частях Западного военного округа, - рассказали в администрации региона.

Перед тем, как отправиться защищать Родину, все молодые люди дважды прошли тест на коронавирусную инфекцию - первый в военкомате, второй - на сборном пункте призывников. Разумеется, только здоровые отправились служить.

До мест службы призывников отправили специальными отдельными вагонами и авиарейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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