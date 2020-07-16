Парусник «Полтава» пришвартовался на Английской набережной

"Полтава" встала у Английской набережной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парусник «Полтава» - копия линейного корабля царских времен, пришвартовался у Английской набережной неподалеку от Эрмитажа. Здесь судно будет стоять до проведения морского парада по случаю Дня ВМФ, который состоится 26 июля. А пока «Полтава» примет несколько ночных и дневных репетиций парада.

- «Полтава» ночью пришла в Неву и встала у Английской набережной, пишут в соцсетях жители Санкт-Петербурга.

Напомним, что первый раз «Полтава», построенная на одноименной петербургской верфи исторического кораблестроения, приняла участие в Главном морском параде 2018 года. Корабль, который создавался в течение пяти лет, «принимал» парад у своих потомков - современных боевых кораблей российского военно-морского флота.

Также было в 2019-м году, так будет и сейчас. Парусник, который не имеет своего двигателя, в ночь на 16 июля отбуксировали в Неву от места стоянки у «Лахта Центра». Пока он стоит у Английской набережной, а потом передвинется к точке напротив Эрмитажа.