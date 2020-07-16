Фонтан рванул на пару метров на детской площадке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

16 Июль 2020 2020-07-16T11:26:06+03:00

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Жители Санкт-Петербурга снова шутят, что везде в городе можно увидеть «Петергофские фонтаны». Утром в четверг, 16 июля 2020 года, во дворе дома 16 на улице Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу и вода затопила детскую площадку. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Пьяный Самсон, разрывающий пасть утопшему осетру, - назвал один из комментаторов «фонтан».

"Пьяный Самсон, разрывающий пасть утопшему осетру"Фото: СОЦСЕТИ

Благо, в момент ЧП на детской площадке людей не было, поэтому никто не пострадал.

По всей видимости, прорыв произошел в связи с гидравлическими испытаниями, которые проводятся в городе. По теплосетям пускают воду под большим напором, чтобы выявить слабые места. Одним из таких и стал «фонтан» на Димитрова.

Прибыли ли на место аварийные службы, не известно. Напомним, что к местам прорывов и вытекания воды подходить опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU