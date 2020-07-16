Строительная люлька с рабочими сорвалась с многоэтажки в Новогорелово

16 Июль 2020 2020-07-16T12:04:44+03:00

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Тросовый подъемник - "люлька" сорвалась со строящейся многоэтажки в Новогорелово, что на границе с Петербургом. В момент падения в "люльке" находились несколько рабочих, которые получили серьезные травмы.

- Сегодня утром упала люлька с рабочими с 13 этажа. Строители красили стены на 31-м доме. Первой на место приехала скорая. Чуть позже вторая скорая вместе с пожарными. Почти сразу обе скорые умчались с включенными маячками, - пишут в соцсетях местные жители.

По словам очевидцев, на место происшествия почти сразу примчалась и третья машина скорой медицинской помощи, которая также взяла пациента и моментально уехала в обратном направлении.

- В 10:20 поступило сообщение, что в Новогорелово в Ломоносовском районе произошло падение люльки на стройке. По прибытию установлено, что один человек, к сожалению, погиб, а четверо пострадали. На данный момент спасательные работы закончены, на месте работают следователи, - сообщили "Комсомолке" областном управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU