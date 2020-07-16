Труп мужчины нашли по запаху в гостиничном номере в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T12:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из номеров гостиницы, располагающейся на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге был найдет труп. Около трех часов дня в среду, 15 июля 2020 года, постояльцы и работники отеля стали чувствовать трупный запах на втором этаже здания. Администрация приняла решение, что нужно вызывать полицию и вскрывать дверь.

- Тело первой обнаружила администратор гостиницы. Умершим был мужчина - постоялец отеля, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органов.

На полу в номере лежал 55-летний мужчина. Работники гостиницы его хорошо знали, так как он постоянно жил здесь уже с 21 января 2020 года.

Последние месяцы за мужчиной замечали, что он много выпивает, ведет маргинальный образ жизни. Днем 14 июля сотрудники гостиницы видели его пьяным.

Сейчас проверку по факту смерти постояльца гостиницы проводит следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU