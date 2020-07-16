2020-07-16T15:03:29+03:00
Общество

Жара вернется 17 июля в Ленинградскую область

Ожидается повышение температуры до 24 градусов тепла
Лилия КОЗЛОВА
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17 июля в Ленобласти будет до плюс 24 градусов17 июля в Ленобласти будет до плюс 24 градусовФото: Артем КИЛЬКИН
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Дождливые и прохладные дни скоро покинут Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Уже в пятницу, 17 июля 2020 года, в регион вернется жара. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Однако в некоторых районах области все равно будет холодно.

- 17 июля в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Местами, в основном на востоке 47-го региона пройдет небольшой дождь, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха будет на уровне 8-13 градусов тепла, но к середине дня погода разыграется. Ожидается до 19-24 градусов тепла. Однако на востоке области всего до плюс 15 градусов.

Разойтись зною пока что не дают северный и северо-западный ветра. В пятницу ожидается слабый ветер – 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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