2020-07-16T18:24:32+03:00
Общество

В ЗАГСах Ленобласти разрешили целоваться

С 16 июля в регионе ввели новые ослабления карантинных мер
Петр КИБЕР
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С 16 июля в ЗАГСах Ленобласти новобрачные могут не надевать маски.С 16 июля в ЗАГСах Ленобласти новобрачные могут не надевать маски.Фото: Артем КИЛЬКИН
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16 июля в ЗАГСах Ленинградской области прошли первые свадьбы с поцелуями. Это стало возможно из-за нового ослабления карантинных мер, по которому маски необязательно надевать в банях, бассейнах и местах бракосочетаний.

- В ЗАГСах Ленобласти возобновили торжественные церемонии. Все как прежде: марш Мендельсона, свидетели, гости, фотограф и обмен кольцами. Молодожены могут скрепить союз поцелуем, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Правда, послабление касается только жениха и невесты, а вот гостям торжества все же придется надеть маски и держать социальную дистанцию.

Отметим, что и в течение режима самоизоляции, с апреля по июль, жениться не запрещалось. Но церемонии проходили не слишком торжественно - без гостей и в масках. Тем не менее, для 1031 пары это не стало причиной отложить свадьбу.

Зато теперь целоваться снова разрешается!

ИСТОЧНИК KP.RU

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