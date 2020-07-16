2020-07-16T18:42:06+03:00
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На строительство съездов с ЗСД дадут шесть миллиардов рублей

Деньги выделит Евразийский банк развития
Петр КИБЕР
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Евразийский банк поможет построить съезды с ЗСД.Евразийский банк поможет построить съезды с ЗСД.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Евразийский банк развития (ЕАБР) поможет построить съезды с Западного скоростного диаметра, от финансирования работ по котором в 2020 году отказался Смольный. На это и прочие нужды ЗСД банк выделяет шесть миллиардов рублей.

- Средства, выделенные банком, предназначены для финансирования строительства центрального участка и эксплуатации северного, центрального и южного участков автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», - заявил заместитель председателя Правления ЕАБР Андрей Крайний.

Как пояснили комсомолке в пресс-службе банка, за этой формулировкой скрывается выделение средств на финансирование строительства развязки на Шуваловском проспекте, которая должна облегчить жизнь автомобилистам Приморского района и съезда с ЗСД на Шкиперский проток.

Первую должны были сдать в 2021 году, вторую - чуть позже. Но коронавирус спутал все карты и Смольный не смог выделить деньги на строительство.

Кроме средств на эти объекты, банк поучаствует и в строительстве другой платной трассы - ШМСД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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