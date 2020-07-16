Русалок с Дома Николаевых на Садовой улице опять изуродовали

16 Июль 2020 2020-07-16T19:10:49+03:00

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Русалки с дома Николаевых, что на Садовой, опять подверглись нападению вандалов. По печальной петербургской традиции это происходит где-то раз в год. В лучшем случае (как сейчас) горельефы просто красят, а в худшем - ломают.

- 16 июля хулиганы опять изуродовали головы русалок на фасаде исторического дома Николаевых. На лицах «девушек» появились красные и черные слезы, а рты покрылись серебряной краской, - пишут «Невские новости».

Кто совершил это хулиганство, сейчас выясняют полицейские Центрального района. Однако вряд ли даже наказание вандалов (если найдут), спасет русалок от дальнейшего рукоприкладства.

Напомним, что в 2018 году дом Николаевых внезапно оказался без головы одной из русалок, а в 2019-м изваяниям раскрасили лица золотым и серебряным цветом. Никто за это так и не был наказан.

ИСТОЧНИК KP.RU