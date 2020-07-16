2020-07-16T19:38:20+03:00
Происшествия

Фура переехала 70-летнюю велосипедистку на площади Бехтерева

Бабушка чудом осталась жива и практически невредима [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фура сбила пенсионерку, двигавшуюся на велосипеде по "зебре", в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtpФура сбила пенсионерку, двигавшуюся на велосипеде по "зебре", в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Грузовик переехал 70-летнюю велосипедистку на площади Бехтерева в Санкт-Петербурге. Однако бабушка чудом осталась жива и даже не получила тяжелых травм. Все произошло около 15:20.

В момент жесткого ДТП пенсионерка пересекала на двухколесном транспорте пешеходный переход. Вот только, судя по видео, опубликованном в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», сначала она двигалась не по «зебре». На нее бабушка вырулила только под конец, попав в мертвую зону фуры. Не исключено, что пожилая велосипедистка выжила благодаря водителям, которые со всех сторон стали сигналить грузовику, и тот остановился, немного протащив пенсионерку вперед по улице.

- В результате аварии 70-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Грузовик переехал 70-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по "зебре" в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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