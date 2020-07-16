Петербуржец выстрелил в знакомого на проспекте Маршала Жукова

16 Июль 2020 2020-07-16T19:56:37+03:00

Мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомого в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Мужчина выстрелил в своего неприятеля средь бела дня на проспекте Маршала Жукова. Все произошло во дворе дома №41. Местные жители прилично перепугались и вызвали на место полицейских. Когда сотрудники МВД прибыли во двор, то увидели подстреленного потерпевшего. Его оперативно госпитализировали в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи.

Далеко не ушел и стрелок – его тут же задержали и доставили в отдел полиции. Пистолет оказался травматическим.

- Известно, что мужчины были знакомыми. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. В результате ссоры один из них достал травматический пистолет и выстрелил в сторону неприятеля, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту инцидента проводится проверка. Не исключено, что в отношении стрелка возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU