Больше 40% жилых домов Санкт-Петербурга уже подготовили к зиме

16 Июль 2020 2020-07-16T20:25:39+03:00

Больше 9,5 тысяч многоквартирных домов Санкт-Петербурга уже подготовили к зиме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на середину июля, в полном порядке находятся 9616 домов

Изменить размер текста: A A

Стали известны промежуточные итоги подготовки жилищного фонда к новому осеннее-зимнему периоду. По данным на середину июля 2020 года, сомнения не вызывает состояния 9616 многоквартирных домов. Это приблизительно чуть больше 40% от всего городского жилищного фонда.

Особое внимание в проверках в этот раз уделяют подвалам и чердакам. Напомним, практически все работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков по городу должны завершить в 2020 году.

- В этом году мы охватили проверками около 15% домов из числа признанных готовыми к зиме. В прошлые годы оценивали подготовительные работы в 8-10% жилфонда, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Добавим, что жилфонд, как и всегда, должны на 100% подготовить к 1 сентября. К отопительному сезону всего необходимо проверить состояние 29291 здание.

ИСТОЧНИК KP.RU