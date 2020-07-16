Больше 40% жилых домов Санкт-Петербурга уже подготовили к зиме
Стали известны промежуточные итоги подготовки жилищного фонда к новому осеннее-зимнему периоду. По данным на середину июля 2020 года, сомнения не вызывает состояния 9616 многоквартирных домов. Это приблизительно чуть больше 40% от всего городского жилищного фонда.
Особое внимание в проверках в этот раз уделяют подвалам и чердакам. Напомним, практически все работы по нормализации температурно-влажностного режима чердаков по городу должны завершить в 2020 году.
- В этом году мы охватили проверками около 15% домов из числа признанных готовыми к зиме. В прошлые годы оценивали подготовительные работы в 8-10% жилфонда, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.
Добавим, что жилфонд, как и всегда, должны на 100% подготовить к 1 сентября. К отопительному сезону всего необходимо проверить состояние 29291 здание.
ИСТОЧНИК KP.RU