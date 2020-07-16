Петербурженка отделалась огромным штрафом за удар в пах полицейскому

16 Июль 2020 2020-07-16T21:02:53+03:00

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Фрунзенский районный суд назначил крупный штраф петербурженке, которая на эмоциях ударила полицейского ногой в пах. Еще до инцидента женщина была не без греха. Ее пьяной задержали и доставили отделение полиции. В комнате для досмотра она стала дебоширить и оскорблять сотрудника МВД. Грубыми словами женщина не ограничилась и плюнула в потерпевшего. А потом еще и ударила его коленом прямо между ног.

- Своими действиями обвиняемая публично унизила честь и достоинство, а также подорвала авторитет правоохранительных органов. В результате удара полицейский получил повреждения в виде гематомы лобковой области, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Свою вину дебоширка признала. В итоге суд назначил ей штраф в размере 120 тысяч рублей. По уголовному делу, к слову, ей грозило до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU