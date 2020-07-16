Щенка, скулящего на крыше опасной стройки, заметили в Сертолово

16 Июль 2020 2020-07-16T21:29:44+03:00

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Петербуржцы и жители Ленобласти обеспокоились судьбой щенка, который одиноко бегал на крыше небезопасной стройки в Сертолово. Малыш ходил по самому краю, чем напугал местную жительницу, поспешившую рассказать о застрявшем животном в соцсетях.

- В Сертолово на Пограничной улице на крыше строящегося здания бегает собака, скулит и, видимо, хочет спуститься вниз... Стройка стоит, рабочих нет! Я около часа с ребенком гуляла и никого не увидела. Это щенок, еще подросток, - пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Хорошо, что женщина не стала бездействовать, как делают некоторые свидетели происшествий, а тут же позвонила спасательному отряду, специализирующемуся на помощи животным. Горожане надеются, что собаку благополучно спустят на землю, а вход на стройку закроют для всех посторонних.

ИСТОЧНИК KP.RU