Уголовное дело возбудили после падения строительной люльки с рабочими в Новогорелово
Следком возбудил уголовное дело после того, как в поселке Новогорелово со строящейся многоэтажки сорвалась люлька вместе с рабочими, которые красили стену. Напомним, в результате падения с 13 этажа один человек погиб, а четверо остальных получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа с участием криминалистов.
Рабочие красили стену на 13 этаже дома, как вдруг люлька сорвалась вниз. Фото: lenobl.sledcom.ru
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, - доложили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.
Пока что уголовное дело возбуждено по признакам преступления. Статья следующая – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU