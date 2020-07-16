2020-07-16T21:42:39+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после падения строительной люльки с рабочими в Новогорелово

Следователи будут искать виновника по статье за нарушение правил безопасности [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следком возбудил уголовное дело после падения строительной люльки с 13 этажа дома в Новогорелово. Фото: vk.com/club.novogorelovo47Следком возбудил уголовное дело после падения строительной люльки с 13 этажа дома в Новогорелово. Фото: vk.com/club.novogorelovo47
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Следком возбудил уголовное дело после того, как в поселке Новогорелово со строящейся многоэтажки сорвалась люлька вместе с рабочими, которые красили стену. Напомним, в результате падения с 13 этажа один человек погиб, а четверо остальных получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа с участием криминалистов.

Рабочие красили стену на 13 этаже дома, как вдруг люлька сорвалась вниз. Фото: lenobl.sledcom.ru

Рабочие красили стену на 13 этаже дома, как вдруг люлька сорвалась вниз. Фото: lenobl.sledcom.ru

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, - доложили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Пока что уголовное дело возбуждено по признакам преступления. Статья следующая – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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