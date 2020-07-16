Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинале Кубка России

16 Июль 2020 2020-07-16T22:01:52+03:00

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Стало известно, что огненный полуфинал Кубка России с участием «Зенита» и «Спартака» рассудит бригада Сергея Иванова из Ростова-на-Дону. Напомним, встреча пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье 19 июля.

Ранее президент «Спартака» Леонид Федун прошелся раскритиковал петербургский клуб, который, по его мнению, судят гораздо мягче, чем остальных. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак жестко ответил на обвинения, заявив, что его команда была сильнее других в уходящем сезоне РПЛ и тут не о чем даже говорить. Федун боялся, что на матч против сине-бело-голубых назначат их нелюбимого арбитра Вилкова, но прогадал.

- Ранее Сергей Иванов обслуживал 19 матчей с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Последняя встреча команды Семака с Ивановым состоялась 20 июня, когда сине-бело-голубые на выезде разгромили ЦСКА – 4:0, - представили судью грядущего полуфинала Кубка России в пресс-службе «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU