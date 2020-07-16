2020-07-16T23:36:32+03:00
Общество

Памятный знак писателю Валентину Пикулю открыли в Санкт-Петербурге

Мемориал, появившийся в Саду Пикуля, открыли энтузиасты флота [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Памятный знак Валентину Пикулю появился в Санкт-Петербурге к 30-летию со дня смерти писателя. Фото: morflot.gov.ruПамятный знак Валентину Пикулю появился в Санкт-Петербурге к 30-летию со дня смерти писателя. Фото: morflot.gov.ru
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Энтузиасты флота открыли памятный знак советскому писателю-моряку Валентину Пикулю в Санкт-Петербурге. Мемориал появился в саду, названном в честь историка-романиста. Напомним, Валентин Саввич ушел из жизни ровно 30 лет назад. Памятный знак решили установить как раз недалеко от дома, где жил Пикуль.

Мемориал появился в Саду Пикуля. Фото: morflot.gov.ru

Мемориал появился в Саду Пикуля. Фото: morflot.gov.ru

- Труды Пикуля – это яркое, содержательное литературное пространство отечественной и мировой истории. Своеобразие творческого метода писателя в том, что он показывает известные и не очень исторические события как воплощение безбрежного потенциала человеческой личности, всегда раскрывая уникальную значимость человека-творца, деятеля, защитника, - передает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Добавим, что ранее супруга писателя заявляла «Комсомолке», что у мужа было много врагов, которые хотели, чтобы он спился. Семью даже терроризировали анонимными письмами с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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