2020-07-17T00:00:51+03:00
Общество

Единый орган, контролирующий выпускников детских домов, может появиться в Санкт-Петербурге

Детский омбудсмен обеспокоена, что многие сироты после выпуска спиваются и плохо социализируются
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге могут создать единый орган, следящий за выпускниками детских домов.В Санкт-Петербурге могут создать единый орган, следящий за выпускниками детских домов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предложила создать в городе единый орган, который занимался бы социальным сопровождением выпускников детских домов. По словам омбудсмена, сироты очень плохо социализируются – пьют, принимают наркотики, сдают государственное жилье в аренду, не платят за коммуналку и рожают в этих условиях потомство.

- Соответствующее предложение о создании такой структуры я направила в адрес губернатора. В городе есть практика сопровождения выпускников детских домов с тем, чтобы социализировать их, прививать основные навыки, прежде всего, это образование и трудоустройство. Но, увы, пока ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность, - цитируют Анну Митянину в ее пресс-службе.

По данным на 1 июля, в список на предоставление квартиры включены 1480 детей-сирот из Санкт-Петербурга. При этом пока что жильем обеспечен только 101 несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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