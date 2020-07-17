Петербуржец получил уголовное дело за оправдание убийцы мусульман из Новой Зеландии

17 Июль 2020 2020-07-17T01:09:16+03:00

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На 31-летнего петербуржца завели уголовное дело за возбуждение межнациональной ненависти либо вражды. Все из-за 17 комментариев во «Вконтакте». Под публикацией одного из сообществ, посвященных громкому делу террориста из Новой Зеландии, расстрелявшего 51 мусульманина в мечети, экстремист высказал поддержку преступнику и даже дал ему определение – цитируем, «красава». Далее он добавил, что ни к чему не призывает, но было уже поздно.

- Его комментарии публично оправдывали террориста Брентона Тарранта. В ходе обысков у 31-летнего мужчины изъяли роутер и мобильный телефон. Спустя некоторое время расследования в отношении него возбудили уголовное дело уже по другой статье – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас петербуржец находится под подпиской о невыезде. В худшем случае ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU