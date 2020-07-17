2020-07-17T07:51:58+03:00
Общество

Погода на 17 июля в Санкт-Петербурге: Тепло и солнечно

Температура воздуха в городе прогреется до 23 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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Тепло и солнечно 17 июля в ПетербургеТепло и солнечно 17 июля в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Погода разгулялась к концу рабочей недели в Санкт-Петербурге. В пятницу, 17 июля 2020 года, в городе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в Северной столице прогреется до 23 градусов. Дождя ждать не стоит.

- Сегодня в формирование условий погоды в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклон, приближающийся с запада. При переменной облачности обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

17 июля в Петербурге преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха поднимется до 21-23 градусов выше нуля, ближе к ночи опустится до плюс 12-14 градусов.

Выходные в городе будут прекрасные. В субботу, 18 июля, в Петербурге будет без осадков, до 23-25 градусов тепла.

В воскресенье, 19 июля, ветер сохранится северный, однако в городе наступит 26-градусная жара. Дождей также не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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