2020-07-17T08:24:12+03:00
Происшествия

Пропавшего без вести 25-летнего петербуржца нашли в канаве у КАД

Парня обнаружили спустя неделю после его исчезновения
Лилия КОЗЛОВА
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Пропавшего без вести парня нашли мертвым в канаве у КАДПропавшего без вести парня нашли мертвым в канаве у КАДФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области закончились поиски 25-летнего местного жителя, пропавшего после дня рождения. 15 июля 2020 года его тело нашли в канаве рядом с Кольцевой автодорогой, в Кудрово. Сколько там пролежал труп молодого человека, выясняет полиция.

- 15 июля тело пропавшего нашли у автосервиса "Кудрово" в канаве. труп лежал на земле на животе, голова опушена в воду, ноги вытянуты вдоль тела, руки лежали в воде, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

25-летний Федор Тарасов пропал вечером 9 июля. В 23:55 часов он ушел с дня рождения друга, который отмечали в одной из квартир дома номер 14 по Пражской улице. Известно, что парень сам жил в этом доме. Он попрощался с товарищем и ушел.

Друзья начали бить тревогу, когда поняли, что парень ушел без документов и телефона. Предположительно, в его сумке были ключи от дома и пара тысяч рублей наличными. Причина смерти выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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