2020-07-17T08:46:11+03:00
Происшествия

Вода затопила двор жилого дома в Купчино

Гейзер вырвался из-под земли на улице Ярослава Гашека
Лилия КОЗЛОВА
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Трубу прорвало на улице Ярослава Гашека в ПетербургеТрубу прорвало на улице Ярослава Гашека в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Свидетелями очередного прорыва стали жители Купчино, что в Санкт-Петербурге. В ночь на пятницу, 17 июля 2020 года, во Фрунзенском районе прорвало трубу в одном из жилых дворов на улице Ярослава Гашека. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Подземный гейзер теперь забил и во дворе дома по улице Ярослава Гашека 4/1, - рассказали очевидцы в социальной сети.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как быстро и стремительно по двору и дорогам разливается вода. На место незамедлительно приехали аварийные службы, для того, чтобы перекрыть протечку и залатать дыру в трубе.

По предварительным данным, ЧП произошло в Купчино из-за гидравлических испытаний. Летом в городе проводится проверка теплосетей. С помощью большого напора воды проверяется, есть ли слабые места в трубах. Как правило, именно такими гейзерами проблемы и выясняются.

Жилой двор в Купчино затопило водой 17 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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