Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T09:12:04+03:00

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В Санкт-Петербурге 69-летний пенсионер лишился 9 тысяч долларов США, отдав их мошенникам. В четверг, 16 июля 2020 года, мужчине позвонил неизвестный человек, который заявил, что его племянник попал в беду. Но все уладить можно с помощью денег.

- Пенсионеру с неустановленного номера позвонил неизвестный мужчина, представился его племянником и сообщил, что он на автомобиле сбил девушку, после чего передал трубку якобы сотруднику полиции. Тот сообщил, что необходимо заплатить родственникам пострадавшей девушки 50 тысяч рублей и тогда племянника отпустят, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Пенсионеру сказали, что за деньгами придет некий «Антон». Вечером мужчина подъехал к дому обманутого старика, который отдал мошеннику 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника.

Когда же пенсионер понял, что это обман, обратился в полицию. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU