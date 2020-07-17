2020-07-17T09:35:38+03:00
Происшествия

Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает автомобиль крупного бизнесмена
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Cadillac за 5 миллионов рублей угнали у крупного бизнесмена в Санкт-ПетербургеCadillac за 5 миллионов рублей угнали у крупного бизнесмена в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге дерзкие воры угнали автомобиль, который стоит, как квартира. В четверг, 16 июля 2020 года, в полицию обратился 51-летний мужчина, крупный бизнесмен, который рассказал, что у него пропал Cadillac Escalade. Теперь правоохранители разыскивают элитную машину и самих угонщиков.

- По словам заявителя, машину угнали днем 16 июля от дома 15 по Парковой улице поселка Ильичево Санкт-Петербурга, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Стоимость Cadillac оценивается в 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Известно, что владелец угнанной машины – партнер крупной сетевой компании.

На данный момент по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полицией проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение на трассе «Кола» перекроют 18 июля в Ленинградкой области
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Продавца кокаина задержали в Санкт-Петербурге
Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге
Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника в Санкт-Петербурге
Вода затопила двор жилого дома в Купчино
Пропавшего без вести 25-летнего петербуржца нашли в канаве у КАД
Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга
Погода на 17 июля в Санкт-Петербурге: Тепло и солнечно
Квитанцию на 1,8 млн рублей за электроэнергию получил житель Мурино
Петербуржец получил уголовное дело за оправдание убийцы мусульман из Новой Зеландии
Единый орган, контролирующий выпускников детских домов, может появиться в Санкт-Петербурге
Памятный знак писателю Валентину Пикулю открыли в Санкт-Петербурге
Поручни в метро Санкт-Петербурга будут обрабатывать ультрафиолетом
Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинале Кубка России
Уголовное дело возбудили после падения строительной люльки с рабочими в Новогорелово
Щенка, скулящего на крыше опасной стройки, заметили в Сертолово
Петербурженка отделалась огромным штрафом за удар в пах полицейскому
Из коронавирусного госпиталя в «Ленэкспо» вывезли всех пациентов
Больше 40% жилых домов Санкт-Петербурга уже подготовили к зиме
Петербуржец выстрелил в знакомого на проспекте Маршала Жукова
Фура переехала 70-летнюю велосипедистку на площади Бехтерева
Русалок с Дома Николаевых на Садовой улице опять изуродовали
На строительство съездов с ЗСД дадут шесть миллиардов рублей
В ЗАГСах Ленобласти разрешили целоваться
Бородатый грабитель-сладкоежка украл 20 банок шоколадной пасты из магазина в Ленинградской области
Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года