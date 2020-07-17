Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T09:35:38+03:00

Cadillac за 5 миллионов рублей угнали у крупного бизнесмена в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге дерзкие воры угнали автомобиль, который стоит, как квартира. В четверг, 16 июля 2020 года, в полицию обратился 51-летний мужчина, крупный бизнесмен, который рассказал, что у него пропал Cadillac Escalade. Теперь правоохранители разыскивают элитную машину и самих угонщиков.

- По словам заявителя, машину угнали днем 16 июля от дома 15 по Парковой улице поселка Ильичево Санкт-Петербурга, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Стоимость Cadillac оценивается в 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Известно, что владелец угнанной машины – партнер крупной сетевой компании.

На данный момент по факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полицией проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU