Продавца кокаина задержали в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T09:52:32+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчина, который оказался участником преступной группировки, продающей кокаин. Во вторник, 14 июля 2020 года, в ходе проведения оперативно следственных мероприятий по уголовному делу возбужденному 9 апреля 2020 года правоохранители вышли на след 33-летнего подозреваемого.

- В ходе проведения обыска, в гараже во Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга, принадлежащем задержанному, обнаружено и изъято: 41 грамм наркотического средства «кокаин», более 34 граммов психотропного вещества «амфетамин» и более 22 граммов наркотического средства «каннабис», - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

На подозреваемого одели наручники и отправили за решетку. Сейчас полицейские проводят проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску остальных участников преступной группы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU