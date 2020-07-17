Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 17 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус 16 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге каждый день проводятся тысячи обследований, для того, чтобы оперативно выявить и изолировать больных коронавирусом. Так, по данным Смольного от пятницы, 17 июля 2020 года, за минувшие сутки в городе было сделано еще 17 019 тестов. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- Также под медицинским наблюдением все еще находятся 1893 человека. Из них 321 - в обсерваторе, 1105 - на самоизоляции, 467 – контактные, - сообщили в администрации Северной столицы.

На данный момент по числу заболевших все еще лидирует Приморский район Петербурга. Под амбулаторным наблюдением врачей в июне там находились 11476 человек. При этом коронавирус официально подтвердили только у 2669 пациентов.

Следом идет Невский район. Там 6594 человек находятся под наблюдением врачей, коронавирус из них установлен у 2726 пациентов.