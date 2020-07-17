2020-07-17T10:33:35+03:00
Общество

Движение на трассе «Кола» перекроют 18 июля в Ленинградкой области

Ограничения продлятся в течение двух часов утром
Лилия КОЗЛОВА
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Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На трассе «Кола» в районе Ленинградской области снова остановят движение. Утром в субботу, 18 июля 2020 года, на 236-м километре дороге перекроют проезд на два часа в связи с разводкой моста через реку Свирь.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты «Святой Петр» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так как данный мост предназначен и для железнодорожного транспорта, составы также временно не смогут пересекать дорогу.

По окончанию, мост обратно сведут и восстановят движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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