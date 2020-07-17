КАД полностью перекроют 18 июля на сутки в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге снова перекроют движение на Кольцевой автодороге. В течение суток, с 18 июля 2020 года, нельзя будет воспользоваться съездом на развязке с Парашютной улице. Это связано с производством дорожно-строительных работ на участке.
- В период с 08:00 18 июля до 08:00 19 июля 2020 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Полное перекрытие съезда необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
ИСТОЧНИК KP.RU