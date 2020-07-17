Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства массовой драки, произошедшей в Калининском районе города. Днем в четверг, 16 июля 2020 года, правоохранители выехали на вызов очевидцев, которые сообщили о потасовке у дом 1 на Гражданском проспекте.
- В 16:30 прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия обнаружены граждане среднеазиатской республики 1999 года рождения и 2001 года рождения, которые с ножевыми ранениями в удовлетворительном состоянии бригадой скорой помощи были госпитализированы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Вечером того же дня полицейские задержали двух подозреваемых участников драки. Ими оказались 21 и 23 летние местные жители, уроженцы другой среднеазиатской республики.
Выяснилось, что между четверыми парнями разразился конфликт, который перешел в кровопролитие.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU