2020-07-17T11:20:40+03:00
Происшествия

Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге

Двоих человек с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жесткая массовая драка произошла в Санкт-ПетербургеЖесткая массовая драка произошла в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства массовой драки, произошедшей в Калининском районе города. Днем в четверг, 16 июля 2020 года, правоохранители выехали на вызов очевидцев, которые сообщили о потасовке у дом 1 на Гражданском проспекте.

- В 16:30 прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия обнаружены граждане среднеазиатской республики 1999 года рождения и 2001 года рождения, которые с ножевыми ранениями в удовлетворительном состоянии бригадой скорой помощи были госпитализированы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Вечером того же дня полицейские задержали двух подозреваемых участников драки. Ими оказались 21 и 23 летние местные жители, уроженцы другой среднеазиатской республики.

Выяснилось, что между четверыми парнями разразился конфликт, который перешел в кровопролитие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года
Боевые корабли вошли в Неву для участия в Главном морском параде на день ВМФ
Необычную кражу зонта раскрыли в аэропорту Пулково
Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге
Количество больниц под коронавирусных больных сократилось в Ленинградской области
На перекрывших Невский проспект протестующих завели административное дело
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра»
Столики кафе поставили прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц
Обвиняемого в покушении на убийство полицейского задержали в Санкт-Петербурге
Похитителями 10 миллионов из банкомата оказались двое инкассаторов
Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленобласти показал, как сделать омлет из страусиного яйца с помощью дрели
КАД полностью перекроют 18 июля на сутки в Санкт-Петербурге
Движение на трассе «Кола» перекроют 18 июля в Ленинградкой области
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Продавца кокаина задержали в Санкт-Петербурге
Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге
Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника в Санкт-Петербурге
Вода затопила двор жилого дома в Купчино
Пропавшего без вести 25-летнего петербуржца нашли в канаве у КАД
Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга