Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T11:20:40+03:00

Двоих человек с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу

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В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства массовой драки, произошедшей в Калининском районе города. Днем в четверг, 16 июля 2020 года, правоохранители выехали на вызов очевидцев, которые сообщили о потасовке у дом 1 на Гражданском проспекте.

- В 16:30 прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия обнаружены граждане среднеазиатской республики 1999 года рождения и 2001 года рождения, которые с ножевыми ранениями в удовлетворительном состоянии бригадой скорой помощи были госпитализированы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Вечером того же дня полицейские задержали двух подозреваемых участников драки. Ими оказались 21 и 23 летние местные жители, уроженцы другой среднеазиатской республики.

Выяснилось, что между четверыми парнями разразился конфликт, который перешел в кровопролитие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU