2020-07-17T11:27:29+03:00
Происшествия

Похитителями 10 миллионов из банкомата оказались двое инкассаторов

Обоих нашла и задержала полиция [видео]
Петр КИБЕР
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Полицейские задержали организаторов кражи миллионов из банкомата.Полицейские задержали организаторов кражи миллионов из банкомата.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургские сыщики раскрыли громкую кражу почти 10 миллионов рублей из банкомата. Все произошло утром 10 июля в Красносельском районе городе. Злоумышленники зашли в супермаркет на улице Партизана Германа, вскрыли стоявший там аппарат и достали всю наличность. Организаторами ограбления оказались двое петербуржцев-инкассаторов и их приятель, которому они передали коды к банкомату и ключи.

- Установлено, что 29-летний гражданин Среднеазиатского государства, путем подбора ключа и кода похитил из банкомата две кассеты с денежными средствами на сумму 9 миллионов 830 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На «дело» мужчина приехал на такси. Описание личности, данное таксистом, помогло оперативникам выйти на след подозреваемых.

Всех участников ограбления - инкассаторов 41 и 43 лет и их подельника задержали 16 июля. Часть денег из украденных изъяли при обыске, а больше 8 миллионов лежали в банковской ячейке.

По статье «Кража» им грозит до 10 миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в краже почти 10 миллионов рублей из банкомата.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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