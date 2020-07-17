Похитителями 10 миллионов из банкомата оказались двое инкассаторов
Петербургские сыщики раскрыли громкую кражу почти 10 миллионов рублей из банкомата. Все произошло утром 10 июля в Красносельском районе городе. Злоумышленники зашли в супермаркет на улице Партизана Германа, вскрыли стоявший там аппарат и достали всю наличность. Организаторами ограбления оказались двое петербуржцев-инкассаторов и их приятель, которому они передали коды к банкомату и ключи.
- Установлено, что 29-летний гражданин Среднеазиатского государства, путем подбора ключа и кода похитил из банкомата две кассеты с денежными средствами на сумму 9 миллионов 830 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На «дело» мужчина приехал на такси. Описание личности, данное таксистом, помогло оперативникам выйти на след подозреваемых.
Всех участников ограбления - инкассаторов 41 и 43 лет и их подельника задержали 16 июля. Часть денег из украденных изъяли при обыске, а больше 8 миллионов лежали в банковской ячейке.
По статье «Кража» им грозит до 10 миллионов рублей.
Полицейские задержали подозреваемых в краже почти 10 миллионов рублей из банкомата.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU