Обвиняемого в покушении на убийство полицейского задержали в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T11:52:35+03:00

Мужчина находился в розыске почти пять лет [видео]

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который почти пять лет скрывался от правосудия за попытку убийства сотрудника МВД. В среду, 15 июля 2020 года, около шести часов вечера в деревне Владимировка Ломоносовского района Ленинградской области правоохранители поймали 46-летнего Станислава Я.

- История получила широкий общественный резонанс. Все случилось еще 5 октября 2015 года. Тогда между компаниями отдыхающих произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников выстрелил в голову оппоненту из травматического пистолета, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Пострадавшим оказался сотрудник уголовного розыска одного из районов Петербурга, отдыхавший в свободное от службы время. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. После он долгое время проходил лечение. В потасовке пострадали и другие люди.

Вместе с тем, через пару дней после случившегося стрелок, также доставленный в медучреждение, сбежал и стал скрываться от правосудия. Оперативниками был отработан обширный круг родственников, друзей и знакомых обвиняемого, что дало свои результаты.

Сейчас обвиняемый доставлен в правоохранительные органы для проведения процессуальных действий. Его ждет наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/791041" frameborder="0"></iframe> Спустя почти 5 лет задержан обвиняемый в покушении на убийство полицейского в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU