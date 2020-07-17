2020-07-17T12:05:19+03:00
Общество

Столики кафе поставили прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц

На это пожаловались жители Рубинштейна [видео]
Петр КИБЕР
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Столики кафе поставили прямо под памятником Ольге Берггольц. Фото: vk.com/clubrubinshteinaСтолики кафе поставили прямо под памятником Ольге Берггольц. Фото: vk.com/clubrubinshteina
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Разрешение работать летним кафе и ресторанам вызвало очередную волну недовольства жителей улицы Рубинштейна. Однако теперь люди возмущены не шумом , а местом, куда выставили столики одного из кафе. Посетители сидят прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц.

- Вот такое вот почти грузинское застолье наблюдалось сегодня у памятника Ольге Берггольц. Стандарт безопасности, расстояние 1,5 метра между сидящими, рост смертности от COVID'а? Не слышали, - пишут местные жители в паблике «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург».

По словам горожан, несмотря на присутствие полицейских, социальную дистанцию между посетителями никто не контролирует.

Однако стоит отметить, что совместные рейды ГИБДД, ОМОНа и проверяющих регулярно проходят на Рубинштейна, после чего в отделения увозят десятки человек. Но в данном случае людей возмущает именно соседство столиков с домом Берггольц.

- Насколько же это цинично - жрать под памятником блокадной поэтессе, - пишут горожане.

Жители улицы Рубинштейна жалуются на столики кафе у памятной доски Ольге Берггольц.Видео: vk.com/clubrubinshteina

ИСТОЧНИК KP.RU

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