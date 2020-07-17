Столики кафе поставили прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц
Разрешение работать летним кафе и ресторанам вызвало очередную волну недовольства жителей улицы Рубинштейна. Однако теперь люди возмущены не шумом , а местом, куда выставили столики одного из кафе. Посетители сидят прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц.
- Вот такое вот почти грузинское застолье наблюдалось сегодня у памятника Ольге Берггольц. Стандарт безопасности, расстояние 1,5 метра между сидящими, рост смертности от COVID'а? Не слышали, - пишут местные жители в паблике «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург».
По словам горожан, несмотря на присутствие полицейских, социальную дистанцию между посетителями никто не контролирует.
Однако стоит отметить, что совместные рейды ГИБДД, ОМОНа и проверяющих регулярно проходят на Рубинштейна, после чего в отделения увозят десятки человек. Но в данном случае людей возмущает именно соседство столиков с домом Берггольц.
- Насколько же это цинично - жрать под памятником блокадной поэтессе, - пишут горожане.
Жители улицы Рубинштейна жалуются на столики кафе у памятной доски Ольге Берггольц.Видео: vk.com/clubrubinshteina
ИСТОЧНИК KP.RU